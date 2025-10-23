«¡Oh, no!»: cortan transmisión de noticiero tras atropello mortal en vivo

El noticiero cubría una persecución policial en una autopista de Los Ángeles.

La transmisión en vivo del noticiero de CBS News en Los Ángeles fue interrumpida el lunes por la noche, luego de que la cobertura en directo de una persecución policial culminara en un atropello mortal.

El equipo de noticias cubría desde el aire la persecución a una furgoneta por una autopista. Al verse acorralado por la policía, el conductor abandonó el vehículo, cruzó a los carriles en sentido contrario y fue arrollado por un vehículo.

«¡Guau, guau! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, no! ¡Oh, no!», fueron las reacciones de los dos presentadores en el estudio de CBS News, que quedaron perplejos al presenciar el accidente. Uno de los editores del noticiero tuvo que tomar la palabra para continuar el noticiero.

«Fue muy intenso y salvaje. La persona intentó correr por la carretera y simplemente no funcionó y, lamentablemente, no creo que esto vaya a terminar muy bien», comentó el editor.

Las fuerzas del orden tuvieron que cerrar la autopista temporalmente en ambos sentidos mientras llevaban a cabo sus investigaciones, lo que provocó un gran atasco. Poco después, la Policía local confirmó la muerte del individuo.