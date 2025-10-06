Internacionales

Niña perece al caer del piso 10 de edificio, su mamá la había dejado sola, en Colombia

Por Diana Alborán
Una niña de 3 años pereció al caer del piso 10 de un edificio en el occidente de Bogotá. Al momento del incidente, la menor estaba sola en el apartamento.

La Policía conoció que la madre de la niña salió minutos antes de la vivienda para hacer una «diligencia», mientras, al parecer, llegaba la persona que cuidaría a la menor en horas de la mañana.

Conforme con el relato de la mujer, entregado a los investigadores, la niña habría estado dormida antes de que ella saliera de la casa y fue cuando regresó que se enteró de la tragedia.

Mientras tanto, la familia de la niña está recibiendo apoyo emocional y atención psicológica especializada para enfrentar el impacto y el dolor que les ha dejado este hecho. Hasta el momento, allegados a la menor no han dado pronunciamientos sobre el incidente.

