Muertes por el tifón Bualoi en Vietnam aumentan a 26, con muchos desaparecidos

Las persistentes lluvias intensas de un antiguo tifón causaron más inundaciones y deslizamientos de tierra en Vietnam, elevando a 26 el número de muertos en el país, con más personas desaparecidas.

La búsqueda continuó el martes para encontrar a 22 personas que aún están desaparecidas tras el tifón Bualoi que causó inundaciones y deslizamientos de tierra en Vietnam. Entre los desaparecidos se encuentran ocho pescadores, así como cuatro miembros de la misma familia —un padre, una madre y dos niños— en la provincia de Tuyen Quang, quienes fueron sepultados cuando un deslizamiento de tierra golpeó su casa, dijeron los medios estatales.

La agencia meteorológica nacional informó que las precipitaciones superaron los 30 centímetros (casi un pie) en partes de Vietnam, incluida la capital, Hanói, en las últimas 24 horas, el martes. Advirtió que las fuertes lluvias continuarían.