Mueren 12 personas por incendio en vivienda en sur de Kazajistán

Doce personas, incluidos nueve niños, murieron en un incendio en una vivienda ocurrido en la región de Turkestán, sur de Kazajistán, informó hoy martes la agencia de noticias Kazinform, que citó al Departamento de Situaciones de Emergencia de la región.

Las llamas estallaron en una vivienda privada de dos pisos en la aldea de Algabas del distrito Zhetysai, y ya fueron apagadas en su totalidad por los bomberos.

Los socorristas indicaron que tres personas inconscientes fueron evacuadas de la vivienda y permanecen en cuidados intensivos. Doce cuerpos, entre ellos los de nueve niños, fueron hallados en la residencia.

Una comisión gubernamental fue establecida para investigar el siniestro.