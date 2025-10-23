Muere la segunda persona en una semana en instalaciones de Disney World

La oficina del sheriff hizo hincapié en que «no hay indicios de acto delictivo».

Una persona falleció el pasado martes en un complejo turístico asociado con Walt Disney Word Resort (Disney World), en Orlando, Estados Unidos. Las autoridades señalan que el deceso parece haber sido por causas naturales. Esta es la segunda muerte de un visitante del reconocido parque temático en una semana.

El fallecido era un hombre de más de 60 años que se alojaba en el resort con su esposa. La mujer, que había hablado con él poco después de las 07:00 (hora local) del 21 de octubre, se lo enconró inconsciente en la cama, según un informe obtenido por la revista People.

Los hechos se produjeron en un área del complejo que cuenta con cabañas y aparcamientos para autocaravanas, así como amplios espacios verdes y paseos en carruajes. Esta disposición provoca que algunas zonas estén mucho más aisladas y la visibilidad del personal puede ser menor que en los pasillos de los hoteles.