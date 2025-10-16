México eleva a 70 los muertos por las lluvias torrenciales en cinco estados

Veracruz y Hidalgo concentran la mayor parte de las víctimas y desaparecidos tras las intensas precipitaciones de los últimos días. Protección Civil descarta riesgo sanitario y mantiene operativo de limpieza y rescate.

El Gobierno de México informó este jueves que al menos 70 personas han muerto como consecuencia de las fuertes lluvias registradas en los últimos días en cinco estados del país, siendo Veracruz e Hidalgo los más afectados, según el balance entregado por Protección Civil.

La titular de la institución, Laura Velázquez, se trasladó a Poza Rica, en Veracruz, desde donde detalló que aún hay 72 personas desaparecidas. Solo en ese estado se contabilizan 30 fallecidos y 18 desaparecidos, además de 40 municipios afectados.

“En Poza Rica y Álamo, las comunidades más dañadas de Veracruz, estamos avanzando con la limpieza y ayudando directamente a las familias en sus domicilios”, señaló Velázquez, según recoge el diario La Jornada.

La funcionaria aseguró que “no existe ningún riesgo sanitario” y agradeció el trabajo de los equipos de emergencia. “Se están limpiando las calles y hay servicios de salud, alimentación y agua”, añadió.

Los estados de Puebla, Querétaro y San Luis Potosí también sufrieron daños, aunque en menor medida. Las autoridades indicaron que aún hay 160 localidades incomunicadas, mientras que el 93 por ciento de la red eléctrica afectada ya fue restablecida.