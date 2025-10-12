México: 41 muertos y más de 40 desaparecidos tras intensas lluvias

Las intensas lluvias en México han dejado al menos 41 muertos y 27 desaparecidos en cuatro estados del país, informó el Gobierno en un comunicado oficial.

Las lluvias, que afectaron a los estados de Querétaro, Veracruz, Puebla, Hidalgo y San Luis Potosí, provocaron inundaciones y deslaves que dañaron miles de casas y carreteras, cortaron el suministro eléctrico a comunidades enteras y obligaron a cientos de personas a evacuar sus hogares.

La presidenta Claudia Sheinbaum se reunió con los gobernadores de los estados afectados para «actualizar las afectaciones y necesidades en cada municipio».