Más de 15 personas mueren tras hundimiento de embarcación en Malí

Alrededor de 15 personas fallecieron a causa del hundimiento de una embarcación de transporte en el lago Débo, situado en el centro de Malí, en la cuenca del río Níger.

Las autoridades no descartaron que la cifra de fallecidos pueda aumentar en las próximas horas mientras continúan las labores de búsqueda.

Fuentes locales citadas por la emisora maliense Studio Tamani indicaron que la embarcación inició su ruta en Mopti y se dirigía a Diré, antes de especificar que por ahora se recuperaron 16 cadáveres.

Las mismas fuentes afirmaron que el suceso se debió a los fuertes vientos en la zona, que provocaron que la embarcación se volcara y se hundiera rápidamente en las aguas del lago Débo.

Las operaciones de búsqueda y rescate continuaron activas en el lago, formado por las inundaciones estacionales en la cuenca del Níger por las lluvias torrenciales de esta época del año.

Los equipos de rescate trabajaron contrarreloj para localizar posibles sobrevivientes o recuperar más cuerpos de las víctimas del naufragio, mientras las familias aguardaban noticias sobre sus seres queridos.

Los hundimientos en ríos y lagos de Malí son relativamente frecuentes por la falta de seguridad y la peligrosidad de las travesías.

Las embarcaciones suelen estar sobrecargadas y carecen de medidas básicas de seguridad, lo que aumenta el riesgo de accidentes fatales en las rutas fluviales del país africano.