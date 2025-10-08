Lluvias torrenciales dejan 5 muertos y casi dos mil personas afectadas en Honduras

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) de Honduras informó que que el temporal lluvioso ha causado cinco muertes, casi 2,000 personas afectadas, viviendas dañadas, zonas incomunicadas y carreteras completamente anegadas, ocasionando un panorama de emergencia nacional que mantiene en alerta a las autoridades y organismos de socorro.

Las intensas lluvias que azotan Honduras han causado cinco muertes y dejado a casi dos mil personas afectadas

De acuerdo con el último informe de Copeco, correspondiente al 7 de octubre, se contabilizan 417 familias afectadas y 231 damnificadas, mientras que 1,953 personas han resultado impactadas por las inundaciones y deslizamientos registrados en diferentes puntos del territorio nacional hondureño.

El reporte oficial detalla que 170 viviendas han resultado dañadas, siete destruidas y seis comunidades permanecen incomunicadas debido a la crecida de ríos y quebradas que han desbordado sus cauces normales.

El documento también especifica que dos personas resultaron heridas, una se encuentra desaparecida y 14 han sido rescatadas por los equipos de socorro desplegados en las zonas más golpeadas por las intensas precipitaciones.

Los departamentos de Cortés, Francisco Morazán, Valle, La Paz, Lempira y Choluteca figuran entre los más afectados por los daños y emergencias registradas durante los últimos días de lluvia intensa. Entre las zonas con mayores afectaciones se encuentra Alianza, en el departamento de Valle, donde un centenar de familias llevan varios días bajo el agua debido a la crecida del río Goascorán.

En el norte del país, Villanueva y Chamelecón en San Pedro Sula, departamento de Cortés, han sufrido severas inundaciones producto del desbordamiento de quebradas y sistemas de drenaje colapsados que no pudieron soportar el volumen de agua caída.

Las lluvias intensas provocaron anegaciones en sectores como Pueblo Nuevo, Morales y La Lima, donde varias familias fueron evacuadas preventivamente hacia albergues temporales habilitados por las autoridades locales para proteger a la población más vulnerable.

Copeco también confirmó la muerte de un menor de 13 años, identificado como Eliud Bautista, quien perdió la vida por sumersión en el río de la aldea San Pedrito, municipio de San Manuel Colohete, Lempira. Con este caso, ya suman cinco las víctimas mortales que ha dejado el temporal en el país entre la semana pasada y la actual.

Los expertos del Cenaos advierten que las precipitaciones continuarán durante los próximos días, especialmente en las zonas sur, centro y occidente del territorio nacional, lo que mantiene la preocupación de las autoridades sobre posibles nuevas afectaciones.