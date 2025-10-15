Lluvias dejan en Honduras trece muertos, la mayoría por sumersión, y casi 25.000 afectados

Según un informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias, doce personas murieron por sumersión y una falleció a consecuencia de la caída de un árbol.

Las intensas lluvias que han afectado diversas regiones de Honduras desde finales de septiembre han dejado trece personas fallecidas y más de veinticuatro mil afectadas, informaron este miércoles las autoridades de protección civil del país centroamericano.

Según un informe de la Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias, doce personas murieron por sumersión y una falleció a consecuencia de la caída de un árbol.