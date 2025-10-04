La policía británica comenzó a interrogar a los seis detenidos por el atentado terrorista contra la sinagoga de Manchester

Los sospechosos -tres hombres y tres mujeres de entre 18 y 60 años- están señalados de “comisión, preparación e instigación de actos de terrorismo”

La policía británica mantiene bajo custodia y somete a interrogatorio a seis personas por presuntos delitos de terrorismo, tras el atentado contra una sinagoga en el noroeste de Inglaterra que dejó dos víctimas fatales y sumió en duelo a la comunidad judía del Reino Unido.

Jihad Al-Shamie, de 35 años, fue abatido por la policía el jueves frente a la sinagoga de Heaton Park, en Manchester, luego de embestir a fieles con un automóvil, agredirlos con un cuchillo y tratar de ingresar al templo. Según las autoridades, el atacante, ciudadano británico de origen sirio residente en Manchester, habría estado motivado por ideología islamista extrema.

Durante el ataque, que coincidió con el Yom Kipur, el día más sagrado del calendario judío, murieron Melvin Cravitz (66 años) y Adrian Daulby (53 años), ambos miembros de la congregación. La policía informó que Daulby fue alcanzado accidentalmente por un disparo realizado por un agente, cuando varios fieles se refugiaron y bloquearon la entrada a Al-Shamie. Otros tres hombres permanecen hospitalizados con heridas graves.

Al-Shamie se encontraba en libertad bajo fianza por una presunta violación al momento del ataque, aunque aún no había sido acusado formalmente.

La policía arrestó a tres hombres y tres mujeres de entre 18 y 60 años en el área metropolitana de Manchester, sospechosos de “comisión, preparación e instigación de actos de terrorismo”. Las autoridades continúan investigando si el agresor actuó de manera independiente.