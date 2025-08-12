Israel mata a seis periodistas en ataque deliberado en Gaza

Cinco periodistas de la cadena Al Jazeera y un reportero local independiente murieron en un ataque israelí cerca del hospital Al Shifa de la Ciudad de Gaza.

Entre los fallecidos están los corresponsales Anas al Sharif y Mohammed Qreiqeh, además de los camarógrafos Ibrahim Zaher, Mohammed Noufal y Moamen Aliwa, quienes se encontraban en una carpa para periodistas en la entrada principal del hospital cuando fue atacada.

El sexto periodista fue identificado como Mohammed al Khaldi, informó la agencia de noticias Reuters. En total fueron siete las personas fallecidas.

El canal qatarí emitió un comunicado en el que calificó el hecho de «asesinato selectivo» y «otro ataque flagrante y premeditado a la libertad de prensa».

Poco después, el Ejército israelí confirmó que había atacado a Anas al Sharif, de 28 años, y lo acusó de haber «ejercido como jefe de una célula terrorista de Hamás», sin pruebas que lo sustentaran.

A lo largo de la guerra, Israel no ha permitido la entrada de periodistas extranjeros en Gaza para informar libremente. Por ello, muchos medios de comunicación dependen de reporteros locales para la cobertura. Desde 2023, un total de 186 periodistas han sido asesinados.