Irán denuncia cobarde agresión de Estados Unidos contra Venezuela
La cancillería iraní denunció la cobarde agresión de Estados Unidos contra Venezuela, señalando que se trata de “una flagrante violación” de la paz y la seguridad regional e internacional.
La nota de la cancillería iraní indica que “La agresión militar de Estados Unidos a Venezuela es una clara violación de los principios fundamentales de la Carta de la ONU y las normas esenciales del derecho internacional”.
El comunicado destaca que la agresión se trata de la violación del artículo 2 de la Carta de la ONU, relativo a la prohibición del uso de la fuerza, por lo que constituye un claro caso de «acto de agresión» que debe ser condenado de forma «explícita e inmediata» por la ONU y por todos los Estados que se preocupan por el Estado de derecho, la paz y la seguridad internacionales.