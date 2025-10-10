Inundaciones dejan al menos 26 muertos y miles de viviendas afectadas en varios estados de México

En Puebla también se reportan, hasta el momento, cinco personas desaparecidas

Pachuca.- Las fuertes lluvias que azotan al país a causa de diversos fenómenos meteorológicos, han dejado, hasta el momento, 26 personas fallecidas y al menos 13 desaparecidas.

El mayor número de víctimas se reporta en Hidalgo.

Las afectaciones por las lluvias cubren casi las 84 demarcaciones; sin embargo, la Sierra, la Huasteca, así como la zona Otomí-Tepehua son las que presentan mayores destrozos.

Casas debajo de los escombros, así como ríos desbordados que inundaron las localidades, así como desgajamiento de cerros, son parte del recuento de estos daños.

Hidalgo

Al menos 18 personas perdieron la vida, más de mil viviendas resultaron afectadas, 87 derrumbes, 38 deslaves, 59 hospitales y clínicas con afectaciones y 71 caminos dañados son parte de las consecuencias que han dejado hasta el momento las lluvias, informó el Gobierno del estado de Hidalgo encabezada por Julio Menchaca Salazar.