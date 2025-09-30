Influencer chino muere mientras transmitía en vivo a bordo de helicóptero que construyó el mismo

Tang Feiji, un influencer chino de 55 años, falleció tras estrellarse el helicóptero ultraligero de dos rotores que él mismo había fabricado.

Muere Tang Feiji en accidente de helicóptero casero

El accidente ocurrió mientras realizaba una transmisión en vivo para sus más de 100,000 seguidores en la plataforma Douyin.

El trágico suceso tuvo lugar en el condado de Jiange, en la provincia de Sichuan.

En un video que circula en redes, se observa cómo la aeronave cae de forma repentina, se estrella contra el suelo y se incendia, provocando la muerte inmediata de Tang.

El helicóptero, construido por el propio Tang con una inversión de aproximadamente 49 mil dólares, era monoplaza, pesaba 115 kilos y podía volar hasta 600 metros de altura a una velocidad de 100 kilómetros por hora.

Además, la aeronave tenía una autonomía de 40 kilómetros.

Tang ya había sobrevivido a dos accidentes similares el año anterior, relacionados con fallas en el medidor de combustible.

Su pasión por la aviación experimental y sus vuelos caseros lo habían convertido en una figura popular entre los internautas chinos, pero también habían generado preocupaciones sobre la seguridad de sus creaciones.

