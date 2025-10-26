Huracán Melissa aumenta a categoría 4 en su avance hacia Jamaica
El Huracán Melissa alcanzó la Categoría 4 y avanza con dirección a Jamaica, y se prevé que sea el país más afectado por este fenómeno.
Genera vientos de 225 km/h y se espera que la noche de este domingo se fortalezca hasta convertirse en huracán de categoría 5.
Melissa podría tocar tierra en Jamaica la noche del lunes o la mañana del martes, causando inundaciones extremas por lluvias, daños por vientos y marejada ciclónica.
A su paso por Haití y República Dominicana dejó al menos 4 personas muertas y múltiples viviendas destruidas.
En tanto, Haití sigue enfrentando las amenazas destructivas de inundaciones y deslizamientos de tierra de Melissa.
Por su parte, el Centro de Pronósticos del Instituto de Meteorología de Cuba informó que mantiene una estrecha vigilancia sobre la evolución y futura trayectoria de este huracán de gran intensidad.
Cuba se prepara para sufrir fuertes marejadas en los mares al sur de las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo.