Hallan 48 bolsas con restos humanos en el oeste de México

Autoridades mexicanas reportaron este jueves el hallazgo de 48 bolsas con restos humanos en una fosa clandestina en un suburbio de Guadalajara, la capital del estado de Jalisco (oeste), informó la fiscalía local.

Los trabajos de búsqueda continuarán, por lo que la dependencia declinó estimar un probable número de víctimas. Además, los restos deben ser analizados.

«Necesitamos que se avance en el tema forense para poder decirles este número de bolsas a cuántas víctimas equivalen», dijo Blanca Trujillo, vicefiscal estatal de personas desaparecidas en una rueda de prensa.

La fosa clandestina fue localizada hace cuatro semanas por un colectivo de búsqueda de personas en un predio baldío de Zapopan, un vasto municipio periférico que es parte del área metropolitana de Guadalajara.

Desde esa fecha, autoridades han trabajado en la recuperación de los restos con apoyo de miembros del colectivo Guerreros Buscadores.