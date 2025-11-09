Guatemalteca es asesinada a sangre fría por confundirse de casa en Estados Unidos

Una limpiadora llamada María Florinda Ríos Pérez, madre de cuatro niños y de origen guatemalteco, murió de forma trágica cuando simplemente intentaba ganarse el pan de cada día. La mujer de 32 años fue asesinada de un disparo en la cabeza cuando confundió una dirección y trató de abrir la puerta de una casa equivocada para realizar su trabajo de limpieza el pasado miércoles en Whitestown, una pequeña localidad del estado de Indiana, en Estados Unidos.

María Florinda Ríos Pérez

«Es tan injusto. Ella solo intentaba ganarse la vida para mantener a su familia. Accidentalmente fue a la casa equivocada, pero él no debería haberle quitado la vida», expresó con dolor Rudy Ríos, hermano de la víctima, quien ahora se ha convertido en voz de una familia devastada que exige justicia por este acto que califican como totalmente desproporcionado e innecesario.

El familiar destacó que la mujer inmigrante no representaba ningún tipo de amenaza en el momento de ser abatida, ya que solamente portaba unas llaves en sus manos y estaba acompañada por su marido, quien presenció el horror de ver morir a su esposa por un simple error de dirección. «Podría haberle dado una advertencia, pero, en cambio, la mató», añadió Rudy con indignación, enfatizando que su hermana no tenía malas intenciones cuando tocó aquella puerta fatídica.

Cuatro niños huérfanos y un doloroso viaje final

Tras el asesinato, la familia de María Florinda enfrenta no solo el dolor de la pérdida, sino también la difícil tarea de cuidar de los cuatro hijos que quedaron huérfanos de madre. Los familiares han comenzado una campaña de recaudación de fondos con dos objetivos principales: garantizar el sustento de los niños que dependían económicamente de su madre y costear la repatriación del cuerpo de la mujer a su Guatemala natal para que pueda ser enterrada en su tierra.

Los familiares de María Florinda no solo buscan apoyo económico para superar esta crisis, sino que también exigen contundentemente que «la persona que disparó sea arrestada, acusada y responda ante la Justicia». Hasta el momento, las autoridades no han emitido información oficial sobre el presunto autor del disparo ni si ha sido detenido por estos hechos.

Este trágico incidente se suma a una preocupante tendencia de casos similares en Estados Unidos, donde propietarios de viviendas han respondido con violencia letal ante situaciones que no representaban una amenaza real, planteando serias preguntas sobre las leyes de defensa propia y el uso de armas en ese país.