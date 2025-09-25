Fútbol inglés de luto por la trágica muerte de Billy Vigar

El fútbol inglés está de luto tras la muerte de Billy Vigar, joven delantero de 21 años, formado en la cantera del Arsenal.

El jugador falleció este jueves como consecuencia de una grave lesión cerebral sufrida durante un partido disputado el pasado sábado con el Chichester City, equipo donde jugaba.

El lamentable incidente ocurrió cuando en un intento por evitar que el balón saliera del campo, Billy Vigar impactó violentamente contra un muro de hormigón que rodea la cancha.

El jugador fue atendido de inmediato, trasladado en helicóptero a un hospital en Londres y puesto en coma inducido, pero no se pudo recuperar.

Tras confirmarse la trágica noticia el club Arsenal publicó en redes sociales: “Todos en el Arsenal estamos devastados por la impactante noticia de que nuestro exjugador de la Academia, Billy Vigar, ha fallecido. Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos en este momento tan doloroso”.