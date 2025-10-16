Fatal incendio en Bangladesh: 16 muertos tras una explosión en una fábrica textil

Al menos 16 personas murieron y una resultó herida en un incendio que afectó el martes a una fabrica textil de Bangladés, informó este miércoles a EFE el Servicio de Bomberos y el Departamento de Defensa Civil.

«El incendio parece haber comenzado con una explosión en un almacén de productos químicos de Daca y se propagó a una fábrica textil contigua, aunque las causas exactas aún no han sido confirmadas», explicó a EFE