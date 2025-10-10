Tennessee: Explosión en planta de municiones deja varios muertos y desaparecidos

La explosión en una planta de municiones militares en Tennessee dejó a varias personas muertas y desaparecidas.

«En este momento tenemos a varias personas desaparecidas. Estamos tratando de ser considerados con las familias y esa situación. Tenemos algunos que están fallecidos», declaró el jefe policial del condado Humphreys, Chris Davis.

Se desconoce por ahora la causa de la explosión. Un video del lugar mostraba llamas y humo denso elevándose desde un campo de escombros, y residentes a kilómetros de distancia informaron haber sentido la explosión.