Espectacular robo en el Museo del Louvre dura solo 7 minutos y deja a Francia en estado de shock

El famoso Museo del Louvre de París fue cerrado hoy domingo luego que sufriera un audaz robo que conmocionó a toda Francia y al mundo del arte, según informó la ministra de Cultura francesa, Rachida Dati. El asalto, ejecutado con precisión militar durante las primeras horas de la mañana, logró sustraer nueve joyas de la valiosa colección de Napoleón y la emperatriz en una operación que duró apenas siete minutos.

Nueve piezas de joyería históricas, presuntamente vinculadas a Napoleón y Josefina, fueron robadas de la galería Apolo, incluyendo tiaras y broches

«Esta mañana se produjo un robo en la apertura del Museo del Louvre«, indicó Dati en sus redes sociales, señalando que de momento no se han reportado heridos por el incidente. La ministra se encuentra en el lugar de los hechos junto con «los equipos del museo y la Policía«. «Investigaciones en curso», concluye Dati en su publicación oficial.

En tanto, el ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, ofreció esta tarde los primeros detalles sobre la investigación criminal. De acuerdo con Nuñez, los ladrones utilizaron una amoladora angular para romper varias ventanas y dos de ellos ingresaron al museo, mientras un tercero permanecía afuera como vigía durante la operación.

La banda entró por un área de servicio cerca del Sena que estaba en obra usando un montacargas y huyó en motos hacia la autopista A6

Tras el robo escaparon en una motocicleta rumbo a la autopista A6, la tercera más larga de Francia. Toda la operación se completó en apenas siete minutos. «Actuaron con gran rapidez«, precisó el ministro, quien destacó el hecho como un «gran robo» que evidencia la planificación previa de los delincuentes.

El responsable de la cartera de Interior reconoció que el incidente expone una «gran vulnerabilidad en los museos franceses«. Asimismo, aseguró que las fuerzas de seguridad trabajan intensamente para identificar y capturar a los autores «lo antes posible» mientras continúan las investigaciones.

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Según el diario Le Parisien, varios individuos encapuchados robaron nueve joyas de la colección de Napoleón y la emperatriz, entre ellas un collar, un broche y una tiara. Los ladrones ingresaron al museo por el lado del río Sena, aprovechando que se están realizando unas obras de renovación, y usaron un montacargas para llegar a la Galería Apolo. El famoso diamante Regent no fue sustraído durante el asalto.

En una nueva actualización, Le Parisien detalla que una de las joyas robadas fue hallada en el exterior del museo. Se trataría de la valiosa corona de la emperatriz Eugenia, que sufrió daños considerables durante la huida de los delincuentes.

Se teme que las piezas robadas hayan sido fundidas para revender el oro del que están hechas, como ocurrió recientemente con unas pepitas sustraídas del Museo de Historia Natural. «Existe el riesgo de que algunos diamantes se vendan por separado, lo que complicaría enormemente la reconstrucción de las joyas«, indicó una fuente relacionada con la información según reportes de prensa francesa.

Evacuación masiva genera pánico entre visitantes

En la cuenta oficial del Museo del Louvre en X se anuncia que la institución permanecerá cerrada al público por «razones excepcionales». En las redes sociales están circulando videos que muestran el momento en el que los visitantes son evacuados del museo en medio de gran confusión.

Testigos relatan momentos de gran pánico entre los visitantes matutinos. «La Policía corría cerca de la pirámide e intentaba entrar al Louvre por las puertas laterales de cristal, pero estaban cerradas y no podían abrirlas», cuenta una visitante que se encontraba fuera del museo cuando se desató el operativo de seguridad.

La Galería Apolo, uno de los espacios más emblemáticos del Museo del Louvre, conserva algunas de sus colecciones históricas más valiosas del mundo. Reabrió al público el 15 de enero de 2020 tras un amplio proceso de renovación que, irónicamente, podría haber facilitado el acceso de los delincuentes según las primeras investigaciones policiales.