El huracán Melissa causa ya nueve muertes en su paso por el Caribe

El huracán Melissa de categoría 5 tocó tierra en el suroeste de Jamaica cerca de New Hope en horas de la tarde de este martes con vientos de hasta 300 kilómetros por hora.

Melissa se convierte en uno de los huracanes más poderosos jamás registrados en la cuenca del Atlántico. El Centro Nacional de Huracanes informó que Melissa impactó con vientos máximos sostenidos estimados de 295 km/h y una presión central mínima de 892 milibares.

Ahora Melissa, de categoría 4 en la escala de Saffir-Simpson, ha causado nueve muertos en la región a causa de los vientos y lluvias asociados a Melissa, tres de ellos en Jamaica, otros tres en Haití, dos en Panamá y uno en República Dominicana.

El impacto del huracán Melissa ha dejado a gran parte de Jamaica sin acceso a internet, cortes de luz por los fuertes vientos que derribaron líneas eléctricas, afectando la conectividad en varias regiones del país.