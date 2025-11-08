El gran tifón Kalmaegi deja al menos 200 muertos y cientos de desaparecidos tras su paso por Filipinas

El Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres (NDRRMC) ha indicado que de momento se han registrado 204 víctimas mortales, de las cuales la gran mayoría se han constatado en la isla de Cebú, situada en la región de las Bisayas Centrales.

El feroz tifón Kalmaegi, que ha afectado en los últimos días a Filipinas, ha dejado ya una cifra de muertos que asciende a más de 200, según el último balance difundido este sábado por las autoridades del país, que declararon esta semana el estado de calamidad ante la gravedad de las inundaciones.

Por su parte, el Consejo Nacional de Gestión y Reducción del Riesgo de Desastres (NDRRMC) ha indicado que de momento se han registrado 205 víctimas mortales, de las cuales la gran mayoría se han constatado en la isla de Cebú, situada en la región de las Bisayas Centrales.

De momento, más de un centenar de personas continúan en paradero desconocido, la mayoría de ellas en Cebú. No obstante, el NDRRMC ha alertado de que las cifras podrían ir variando a medida que se identifican los cuerpos y se llevan a cabo las labores de búsqueda y rescate, según informaciones de la cadena de televisión ABS-CBN.

Tras el paso de Kalmaegi, cerca de 1,4 millones de hogares se han quedado sin conexión a la red eléctrica, una cuestión que ha dejado siete millones de afectados, según las estimaciones del Departamento de Energía.