Melissa deja cuatro muertos en el Caribe mientras se intensifica como huracán

Se pronostica que la tormenta tropical se convertirá en huracán este sábado y se fortalecerá a categoría 4 el domingo.

Las intensas lluvias de la tormenta tropical Melissa causaron la muerte de al menos cuatro personas en el Caribe el viernes, a medida que se intensifica hasta convertirse en lo que se espera sea un huracán de gran magnitud.

Los vientos máximos sostenidos de Melissa alcanzaron los 113 kilómetros (70 millas) por hora con ráfagas más fuertes mientras se desplazaba a unos 265 kilómetros al sureste de Kingston, Jamaica, según informó el Centro Nacional de Huracanes de EE. UU. en un aviso poco antes de las 5 a.m., hora de Nueva York, del sábado.

Se pronostica que la tormenta, que ya ha provocado deslizamientos de tierra mortales en medio de fuertes lluvias en Haití y República Dominicana, alcanzará la categoría de huracán el sábado y se fortalecerá a categoría 4 el domingo.

La tormenta se desplaza hacia el noroeste a aproximadamente 4.8 km/h, con un lento movimiento de oeste-noroeste a oeste previsto hasta la noche del domingo. Los vientos con fuerza de tormenta tropical se extienden hasta 185 km desde su centro.