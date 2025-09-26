Desapareció en la ciudad de México, Angie Miller, pareja del colombiano asesinado B king

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México emitió una ficha de búsqueda para la joven actriz venezolana Angélica Yestey Torrini León, conocida en redes como Angie Miller, luego de que familiares reportaran su desaparición.

Miller era la pareja del artista colombianos Bayron Sánchez Salazar (“B King”) quien junto a su compatriota Jorge Luis Herrero (“Dj Regio Clown”), fueron encontrados asesinados en el municipio de Cocotlán.

De acuerdo con la ficha, Angie Miller fue vista por última vez el pasado martes 23 de septiembre en la colonia Santa Cruz Atoyac, Alcaldía Benito Juárez.

Su desaparición se reportó luego de que dejara a su hija de dos años sola en su hogar.

Las autoridades continúan las investigaciones para determinar si la desaparición de Miller está vinculada al homicidio de los artistas y para dar con su paradero.