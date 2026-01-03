Declaración de la Cancillería de la Federación de Rusia en relación con la agresión armada de EE.UU. contra Venezuela

Esta mañana, EE.UU. ha cometido un acto de agresión armada contra Venezuela. Esto provoca una profunda preocupación y condena.

Los pretextos que se aducen para justificar tales acciones son infundados. La animosidad ideológica se ha impuesto sobre el pragmatismo de negocio, la disposición a construir relaciones de confianza y previsibilidad.

En la situación que se está desarrollando, es importante, ante todo, evitar una mayor escalada y prepararse para encontrar una solución mediante el diálogo. Partimos de que todas las Partes que tengan quejas unos contra otros deben buscar formas de resolver los problemas a través de soluciones elaboradas por el diálogo. Estamos dispuestos a apoyarlos en esto.

América Latina debe seguir siendo una zona de paz, como se proclamó a sí misma en 2014. Y a Venezuela se le debe garantizar el derecho a determinar su propio destino sin ninguna injerencia destructiva, y mucho menos una injerencia militar desde el exterior.

Reafirmamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano y nuestro apoyo al rumbo de su liderazgo bolivariano, dirigido a proteger los intereses nacionales y la soberanía del país.

Apoyamos la declaración de las autoridades venezolanas y los líderes de los países de América Latina sobre la convocatoria urgente de una reunión del Consejo de Seguridad de la ONU.

La Embajada de Rusia en Caracas (https://t.me/embajadarusaven) funciona con normalidad, teniendo en cuenta la situación, mantiene contacto constante con las autoridades venezolanas y con los ciudadanos rusos que se encuentran en el territorio de Venezuela. Hasta el momento, no hay información sobre ciudadanos afectados de la Federación de Rusia.