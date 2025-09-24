Cuatro personas mueren en accidente aéreo en el Pantanal de Brasil

Al menos cuatro personas murieron en un accidente de avioneta en la región del Pantanal, en el estado brasileño de Mato Grosso do Sul (centro-oeste), informaron hoy miércoles el Cuerpo de Bomberos y la Policía Civil.

El accidente tuvo lugar en la pasada noche cuando la aeronave de pequeño porte en la que viajaban cayó en una zona rural del municipio de Aquidauana, en la Fazenda Barra Mansa, un área turística y escenario de grabaciones de la novela brasileña «Pantanal».

Según las autoridades locales, se está investigando las causas del siniestro.