Cinco muertos deja choque entre tren y autobús de pasajeros en México

Al menos 5 muertos dejó el choque entre un tren y un autobús de pasajeros en el municipio de Comonfort, localizado en el estado mexicano de Guanajuato (centro), informaron hoy sábado las autoridades locales.

Entre los fallecidos se encuentran 4 mujeres y un hombre, quienes no han sido identificados, hasta el momento, publicó la Dirección Municipal de Protección Civil de Comonfort en sus redes sociales.

El percance ocurrió este sábado en la comunidad de La Nopalera, en su intersección con las vías del ferrocarril rumbo a San Pedro, donde el tren arrastró al autobús de pasajeros.

Cuerpos de seguridad, emergencias médicas y elementos de Protección Civil llegaron al lugar para brindar atención médica a las víctimas y coordinando las labores de rescate. De acuerdo con testigos, el operador del camión intentó ganar el paso al tren sin éxito.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ubica a México como el séptimo país con más accidentes de tránsito en el mundo y el tercero en decesos derivados de estos sucesos en América Latina.