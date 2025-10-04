China emite alerta naranja por tifón Matmo

El observatorio nacional de China emitió hoy sábado una alerta naranja, la segunda más alta en su sistema de cuatro niveles, por el tifón Matmo, el número 21 de este año, que se está intensificando y se dirige hacia la costa sur del país.

El tifón, localizado a las 05:00 horas del sábado a 18 grados de latitud norte y 117,7 grados de longitud este, se está desplazando en dirección noroeste a una velocidad de entre 25 y 30 kilómetros por hora, según informó el Centro Meteorológico Nacional.

Se prevé que durante las horas del día del domingo el tifón tocará tierra a lo largo de áreas costeras que se ubican entre Dianbai, en la provincia de Guangdong, y Wanning, en la provincia de Hainan, ambas ubicadas en el sur de China, indicó el centro.