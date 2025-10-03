Internacionales

Cancelan rueda de prensa de partido de la NBA por tiroteo contra el Coliseo de Puerto Rico

Por Quique GonCan
Una rueda de prensa programada para este viernes en el Coliseo de Puerto Rico sobre un partido de celebridades y de pretemporada de la NBA fue cancelada debido a que el recinto fue blanco de un intenso tiroteo horas antes.

VRDG Entertainment, empresa promotora de ambos desafíos, incluyendo el de pretemporada entre los Miami Heat y los Orlando Magic, suspendió la rueda de prensa que debía celebrarse a las 10.30 hora local (14.30 GMT), confirmaron a EFE sus portavoces.

A dicha conferencia de prensa iban a asistir la directora de la Compañía de Turismo de Puerto Rico, Willianette Robles; el presidente de VRDG, Julio Cabral; el exbase internacional puertorriqueño Carlos Arroyo y los exjugadores de los Heat Alonzo Mourning y Glen Rice, además de Nick Anderson, Bo Outlaw y Ryan Devos por los Magic.

La Policía se encuentra en el Coliseo de Puerto Rico investigando y recopilando evidencias del ataque a tiros, reportado a las 02.53 hora local (06.53 GMT).

Edwin Figueroa, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan, dijo a EFE que se han recogido 156 casquillos de bala de diversos calibres de los disparos realizados por seis encapuchados montados en motocicletas.

