Brote del virus H3N2 pone en jaque al norte de India

Una agresiva ola de fiebre por el virus H3N2 ha azotado el norte de la India. Expertos advierten sobre un riesgo de epidemia local.

La variante H3N2 de la influenza se ha convertido en el principal problema sanitario del norte de la India en este otoño boreal de 2025. La región metropolitana de Delhi —que incluye la capital y áreas colindantes de Haryana, Uttar Pradesh y Rajastán—, con una población cercana a los 46 millones de habitantes, atraviesa un fuerte aumento de casos.

Un sondeo del servicio comunitario LocalCircles revela que alrededor del 69 % de los hogares reporta al menos un integrante con síntomas de gripe.

Médicos locales confirman que el virus circula de manera muy intensa. “El crecimiento de los casos demuestra que el virus está circulando ampliamente”, explicó la doctora Rituja Ugalmugle, del Hospital Wockhardt Mumbai Central, en declaraciones al Indian Express. Se han registrado también contagios en otros estados.

¿Quiénes son los más vulnerables?

La infección golpea con mayor dureza a niños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas como asma, diabetes o problemas cardíacos. Para la mayoría, la enfermedad se presenta como una gripe fuerte y persistente, que suele mejorar en el transcurso de una semana.