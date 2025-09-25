Internacionales

Banda conformada por 25 sujetos roban un millón de dólares en joyería de California, Estados Unidos

Por Jhonny Martínez
Lectura: 1 minuto(s)

Un audaz y coordinado robo se registró en una joyería de San Ramón, California, Estados Unidos, donde un grupo de 25 personas encapuchadas irrumpió en el establecimiento, llevándose prendas con un valor estimado en un millón de dólares.

Impactante robo millonario en joyería de California
Cámaras de seguridad internas capturaron el momento en que los asaltantes ingresaron simultáneamente a la tienda, rompiendo los escaparates con rapidez para sustraer la mayor parte de las alhajas en exhibición.

La Policía de San Ramón desplegó unidades tras recibir la alerta y, hasta el momento, siete sospechosos han sido detenidos en relación con el saqueo, logrando recuperar algunas de las joyas robadas.

El incidente ha generado preocupación entre los comerciantes locales. Las autoridades continúan con la investigación para identificar y capturar al resto de los implicados, y han solicitado la colaboración ciudadana para prevenir futuros delitos de esta magnitud.

