Avión se convierte en bola de fuego tras estrellarse en aeropuerto de Londres

Un pequeño avión Beech B200 Super King Air se estrelló momentos después de despegar del Aeropuerto de Southend, Londres, este domingo, alrededor de las 09:00 AM (Hora de Nicaragua). El accidente, descrito como grave por las autoridades locales, generó una gran bola de fuego y una densa columna de humo, según testigos y videos compartidos en redes sociales.

Tragedia aérea en Southend: avión Beech B200 se estrella

Hasta el momento de esta publicación, no se ha confirmado oficialmente el número de víctimas fatales ni heridos. Fuentes como The Independent, BBC News, The Guardian, y Hindustan Times indican que no hay información clara sobre el número de personas a bordo o el estado de los ocupantes.

El avión Beech B200 Super King Air tiene capacidad para hasta 9 pasajeros y 2 tripulantes, pero no se ha especificado cuántos estaban a bordo en el momento del accidente. No se reportan sobrevivientes confirmados en varias fuentes noticiosas, y los esfuerzos de rescate están en curso, con múltiples equipos de emergencia trabajando en el lugar del siniestro.

El accidente ocurrió el 13 de julio de 2025, a las 8:48 AM (Hora de Nicaragua), momentos después del despegue del Aeropuerto de Southend, Essex, a unos 72 km al este de Londres.

El avión, operado por Zeusch Aviation, una compañía holandesa especializada en evacuaciones médicas y vuelos chárter, se dirigía a Lelystad, Países Bajos.

Según testigos, la aeronave despegó normalmente, pero a los pocos segundos comenzó a inclinarse fuertemente hacia la izquierda, se invirtió y se estrelló de cabeza contra el suelo, provocando una explosión y una gran bola de fuego.

John Johnson, un testigo presente con su familia, describió cómo el avión «se estrelló de cabeza» tras alcanzar solo 175 pies (53 metros).

La causa del accidente no ha sido confirmada. Las autoridades no han descartado fallos mecánicos, errores humanos o factores externos, y la investigación está en curso para determinar qué provocó que este avión se precipitara al suelo tan violentamente.

La Policía de Essex fue alertada antes de las 09:00 AM (Hora Nica) y está trabajando con servicios de emergencia, incluyendo el Servicio de Ambulancias del Este de Inglaterra con cuatro ambulancias, un vehículo de respuesta rápida, cuatro vehículos de respuesta a áreas peligrosas, tres autos de paramédicos senior y un helicóptero de ambulancia. El Servicio de Bomberos y Rescate del Condado de Essex desplegó cinco equipos y dos vehículos todoterreno.

El Aeropuerto de Southend cerró temporalmente, y cuatro vuelos programados para la tarde del domingo a París, Alicante, Faro y Palma de Mallorca fueron cancelados. Dos vuelos entrantes desde Gran Canaria y Faro fueron desviados a Gatwick y Stansted, respectivamente.

Como precaución, la Policía de Essex evacuó el Rochford Hundred Golf Club y el Westcliff Rugby Club, cercanos al lugar del accidente.

El Aeropuerto de Southend confirmó un «incidente grave» con una aeronave de aviación general y está colaborando con las autoridades locales. EasyJet, la principal aerolínea en Southend, canceló vuelos y ofreció reembolsos o reubicaciones, asegurando apoyo a los pasajeros afectados por esta tragedia.

Zeusch Aviation, la compañía holandesa que operaba el avión, es especializada en evacuaciones médicas y vuelos chárter. El hecho de que el avión se dirigiera a Lelystad, Países Bajos, sugiere que podría haber sido un vuelo de regreso a la base de operaciones de la compañía o un vuelo comercial regular.

La investigación determinará si hubo algún problema específico con este avión en particular, si se trató de un error humano durante el despegue, o si factores externos como las condiciones meteorológicas contribuyeron al accidente. Mientras tanto, las familias de posibles víctimas esperan con angustia información oficial sobre el estado de sus seres queridos.

A Beechcraft King Air B200 aircraft crashed shortly after takeoff from Southend Airport in London.



Shocking visuals show the aircraft engulfed in flames, with witnesses describing it as a massive "fireball."#aviation pic.twitter.com/qRVi4K2deJ — FL360aero (@fl360aero) July 13, 2025

Still no news on casualties

at Southend airport .. pic.twitter.com/zEhCXP6r6T — Martha (@MGonigle) July 13, 2025

Títulos llamativos: