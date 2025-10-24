Aumentan a 80 los fallecidos por lluvias e inundaciones en México

En Veracruz se registra el mayor número de fallecidos.

A dos semanas de las intensas lluvias e inundaciones en Hidalgo, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Veracruz, este viernes se elevó a 80 el número de personas fallecidas y 18 no localizadas.

En el micrositio creado por el Gobierno de México de las afectaciones por las lluvias se detalla que en Veracruz se registran 35 muertos, 22 en Hidalgo, 22 en Puebla y en Querétaro se registra un fallecido.