Aumenta a 29 el número de muertos por explosión de pipa en México

La Secretaría de Salud Pública de la Ciudad de México (Sedesa) informó la noche de este domingo que fallecieron dos víctimas más del siniestro vial de la pipa de gas en el Distribuidor Vial La Concordia de la alcaldía Iztapalapa, con ello sumaron 29 las personas muertas por el hecho de tránsito.

Las dos víctimas fatales fueron Adolfo Franco Madrigal, de 36 años, quien estaba hospitalizado en el Hospital Regional Zaragoza ISSSTE y quien sufrió quemaduras en 95 por ciento de su cuerpo y cuatro infartos.

La otra víctima fatal fue el joven estudiante del IPN, Ali Yael González Aranda, de 18 años, quien estaba internado en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

Este joven viajaba en un microbús cuando ocurrieron las explosiones por la fuga de gas por lo que sufrió quemaduras en 85 por ciento de su cuerpo.

El día de la tragedia regresaba a su casa en Chimalhuacán, luego de concluir sus clases en la vocacional 7.

En su reporte de las 22:00 horas de este domingo, la Sedesa informó que seguían 16 víctimas hospitalizadas y 39 habían sido dadas de alta.

Los internados continúan en hospitales como Rubén Leñero, ISSSTE Zaragoza, 20 de Noviembre, Pemex Picacho, Instituto Nacional de Rehabilitación, entre otros.

Los decesos corresponden a:

Armando Antillón Chávez, 45 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”Ana Daniela Barragán Ramírez, 19 años, mujer – Hospital General Rubén Leñero

Juan Carlos Bonilla Sánchez, 41 años, hombre – Hospital General Rubén Leñero

Misael Cano Rodríguez, 39 años, hombre – Instituto Nacional de Rehabilitación

Irving Uriel Carrillo Reyes, 29 años, hombre – Instituto Nacional de Rehabilitación

Carlos Iván Contreras Salinas, 27 años, hombre – Hospital Regional Zaragoza ISSSTE

Óscar Rubén Uriel Cortez Cisneros, 34 años, hombre – Hospital General Rubén Leñero

Eduardo Noé García Morales, sin dato de edad, hombre – Clínica Hospital Emiliano Zapata

José Gabriel Hernández Méndez, 17 años, hombre – Hospital General Zona 53

Juan Antonio Hernández Betancourt, 51 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”

Jorge Islas Flores, 57 años, hombre – Hospital General Rubén Leñero

Alicia Matías Teodoro, 49 años, mujer – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”

Juan Carlos Sánchez Blas, 41 años, hombre – Hospital General Rubén Leñero

Gilberto Aarón (SD), 47 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”

Jesús Joel Tovar García, 40 años, hombre – Hospital General Rubén Leñero

Edgar Santiago Álvarez, 51 años, hombre – Hospital Regional Zaragoza ISSSTE

Omar Alejandro García Escorsa, 28 años, hombre – Hospital General Regional 197 Texcoco

Oswaldo Gutiérrez Espinoza, 30 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”

Fernando Soto Munguía, 34 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”

Eduardo Romero Armas, 30 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”

Norma Chávez Ortega, 50 años, mujer – Instituto Nacional de Rehabilitación

Abril Díaz Castañeda, 34 años, mujer – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”

Jaime Javier Becerra Urieta, 49 años, hombre – Hospital General Rubén Leñero

Jovani Martínez Llanos, 17 años, hombre – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”

María Salud Juautrita Molina, 35 años, mujer – Hospital General Rubén Leñero

Erik Vicente Acevedo Romero, de 33 años – Hospital General Rubén Leñero.

Ricardo Corona Hernández- Hombre de 40 años – Hospital General Rubén Leñero.

Adolfo Franco Madrigal- Hombre de 36 años- Hospital Regional Zaragoza ISSSTE

Alí Yael González Aranda- Hombre de 18 años- Instituto Nacional de Rehabilitación

Las personas que han perdido la vida por este hecho trágico presentaban graves quemaduras en amplias zonas del cuerpo, por lo que no pudieron reponerse de las severas lesiones.