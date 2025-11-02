Asesinan un alcalde mexicano durante tradicional celebración del Día de Muertos

El alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, fue asesinado la noche del sábado mientras participaba en el tradicional Festival de Velas. Un grupo de hombres armados abrió fuego contra el edil que se encontraba rodeado de su familia y ciudadanos disfrutando de las festividades de Día de Muertos en pleno Centro Histórico del municipio.

Asesinan a Carlos Manzo, un alcalde mexicano

El atentado no solo terminó con la vida del presidente, sino que también dejó heridos a un regidor, una empleada municipal y un escolta del alcalde, quienes fueron trasladados de emergencia a centros hospitalarios. La rápida reacción de los elementos de seguridad permitió que uno de los presuntos agresores fuera abatido en el sitio, mientras que otros dos fueron detenidos por las autoridades.

Carlos Alberto Manzo Rodríguez, de 40 años, había marcado un hito en la historia política mexicana al convertirse en el primer presidente municipal independiente de Uruapan tras las elecciones de septiembre de 2024. Licenciado en Ciencias Políticas y Gestión Pública, construyó su carrera pasando por partidos tradicionales antes de ser diputado federal por Morena (2021-2024).

Lo que más destaca de su breve administración fue su postura firme contra la violencia. En un acto que ahora parece premonitorio, apenas un día antes de su asesinato, Manzo había solicitado públicamente armamento especializado para la policía municipal, argumentando la necesidad de igualar la capacidad de fuego de los grupos delictivos que operan en esta región conocida como tierra del aguacate.

El Secretario de Seguridad Pública estatal, Juan Carlos Oseguera, junto con elementos de la Guardia Nacional, se trasladaron inmediatamente a Uruapan para coordinar las acciones de seguridad e investigación. Paralelamente, la Fiscalía estatal desplegó personal especializado para reforzar las pesquisas y esclarecer el crimen lo antes posible.

«Estamos comprometidos a llevar este caso hasta sus últimas consecuencias», declararon fuentes oficiales mientras se intensificaban los operativos en la zona tras la tragedia que empañó una de las celebraciones más importantes del calendario cultural mexicano.

El asesinato de Manzo refleja la crítica situación de Uruapan, considerado uno de los municipios más violentos de México. Con alarmantes índices de homicidios, extorsiones y secuestros, la ciudad michoacana vive bajo la sombra del crimen organizado que ha puesto sus ojos en la lucrativa economía local basada en la producción de aguacate y limón.