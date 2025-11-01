Asesinan a una mujer de un disparo en la cabeza durante tiroteo en Brasil
Un hombre, que según la Policía portaba un rifle, también recibió un disparo.
Una joven identificada como Bárbara Elisa Yabeta Borges fue asesinada este viernes de un disparo en la cabeza durante un tiroteo en una autopista en Río de Janeiro, en Brasil, informa G1.
La mujer de 28 años se encontraba como pasajera en el asiento posterior de un automóvil de aplicación cuando recibió el disparo en la cabeza, posteriormente fue llevada a un centro hospitalario, pero no logró sobrevivir. El tiroteo ocurrió en la Línea Amarilla, una de las principales autopistas de Río de Janeiro, y provocó el cierre temporal de la vía.
🚨🚨URGENTE: Narcoterroristas tentaram fazer um arrastão na Linha Amarela, no Rio de Janeiro, e acabaram mortos em confronto com a Polícia Militar.— Lopez (@Zack_lope) October 31, 2025
Os criminosos estavam fortemente armados e atacavam motoristas quando foram surpreendidos por equipes da PM, que reagiram e… pic.twitter.com/CpNNK4hybC
Durante el incidente, otro hombre, que según la Policía portaba un rifle, también recibió un disparo y actualmente se encuentra hospitalizado.