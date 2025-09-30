Asesinan a balazos a conocido estilista de celebridades en Ciudad de México

El crimen contra Miguel de la Mora fue cometido por dos sujetos que llegaron a bordo de una motocicleta hasta su establecimiento.

Miguel de la Mora, un reconocido estilista de celebridades, entre cuyos clientes se encontraban las cantantes Kenia Os y Ángela Aguilar, fue asesinado a balazos al exterior de su negocio Micky’s Hair Salón Masaryk, ubicado en el lujoso barrio de Polanco de Ciudad de México.

El crimen ocurrió la noche del lunes, alrededor de las 23:00 [hora local], cuando dos sujetos abordo de una motocicleta llegaron al local, que se encuentra en la alcaldía Miguel Hidalgo; uno de ellos se bajó del automotor y disparó directamente contra De la Mora, de 28 años, informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina, según recoge El Financiero.

La entidad pública indicó que se llevan a cabo las investigaciones correspondientes, «con el análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona».