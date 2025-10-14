Ascienden a 12 muertos y más de 10 mil afectados por lluvias en Honduras

La Secretaría de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales (Copeco) reportó que las lluvias torrenciales dejaron 12 personas muertas y más de 10,800 afectadas en todo el país, según su más reciente informe de daños y víctimas por las inundaciones y deslizamientos registrados en distintas zonas de Honduras.

El reporte detalla que el temporal afectó a 2,296 familias, de las cuales los equipos de socorro evacuaron a 75 y dejaron damnificadas a 839.

En total, las autoridades trasladaron a 347 personas a zonas seguras ante la magnitud de las crecidas de ríos y desbordamientos que mantienen incomunicadas a varias comunidades.