Ascendió a 72 la cifra de muertos tras el potente terremoto de magnitud 6,9 que sacudió Filipinas

El sismo destruyó cientos de viviendas, dejó casi 300 heridos y desplazó a unas 20.000 personas en la isla de Cebú

El saldo de muertos por el potente terremoto de magnitud 6.9 que sacudió el centro de Filipinas aumentó a 72, según informaron este jueves los equipos de rescate. Las autoridades concentran sus esfuerzos en la atención de los cientos de heridos y en la ayuda a miles que fueron desplazados de sus hogares.

Bomberos y socorristas recuperaron durante la noche del miércoles los cuerpos de una mujer y su hijo de entre los escombros de un hotel colapsado en la ciudad de Bogo, cerca del epicentro del sismo registrado el martes pasado. En la madrugada de este jueves, el cadáver de otra mujer fue hallado en la misma zona, según confirmó la agencia AFP.