Apuñalan a una alcaldesa de Alemania

En estado crítico se encuentra Iria Stalzer, alcaldesa de la ciudad de Herdecke, tras ser apuñalada este martes.

Según la información preliminar, varios hombres atacaron a la mujer, de 57 años, frente a su domicilio, asestándole varias apuñaladas en el abdomen y en la espalda.

Stalzer, que acababa de salir elegida como alcaldesa a finales de septiembre, fue encontrada en su apartamento por su hijo. De momento, se desconoce si el ataque tiene motivaciones políticas.