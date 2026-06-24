Alertan de tsunami tras terremoto en Venezuela

Podrían producirse frente a las costas situadas hasta 300 kilómetros del epicentro del sismo, afectando a la isla de Bonaire, Venezuela, Curazao y Aruba.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos ha emitido este miércoles una alerta sobre una «posible amenaza» de tsunami por el terremoto de magnitud 7,1 que se registró cerca de las costas venezolanas.

«Es posible que se produzcan olas peligrosas de tsunami en las costas ubicadas a menos de 300 kilómetros del epicentro del terremoto», alertó, basándose en los parámetros preliminares del potente sismo.

Las costas potencialmente afectadas serían las de la propia Venezuela, así como las de Curazao, Aruba y la isla de Bonaire, perteneciente a los Países Bajos, según datos del sistema de alerta de tsunamis del Servicio Meteorológico Nacional de EE.UU.