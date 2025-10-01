Al menos 36 muertos y más de 200 heridos en el derrumbe de una iglesia en Etiopía

Al menos 36 personas murieron y más de 200 resultaron heridas en el derrumbe de un andamio improvisado durante una ceremonia en una iglesia de Etiopía, anunció el miércoles el medio estatal Fana Broadcasting Corporate (FBC).

Un anterior balance, difundido por otro medio estatal, daba cuenta de 22 muertos y 55 heridos.

«Treinta y seis personas perdieron la vida tras el derrumbe de un andamio de madera durante las obras de construcción en la iglesia de Arerti», unos 70 kilómetros al este de la capital, Adís Abeba, afirmó FBC.

«Más de 200 personas resultaron heridas y están siendo atendidas en el hospital de Arerti», añadió.

Según el jefe de policía del distrito, Ahmed Gebeyehu, citado por FBC, el número de víctimas «podría seguir aumentando». «El derrumbe se produjo mientras unos peregrinos visitaban las obras de construcción de la iglesia», precisó.