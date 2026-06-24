2 fortísimos terremotos sacuden simultáneamente el planeta en diferentes partes del mundo

Japón y Venezuela registraron movimientos sísmicos en la última hora.

Japón y Venezuela registraron movimientos sísmicos en la última hora.

Dos fuertes sismos se registraron en las últimas horas en Japón y Venezuela, dejando daños considerables.

En el norte de la nación asiática, un terremoto de magnitud 6,9 afectó severamente la localidad de Hashikami, en la prefectura de Aomori, según informó la Agencia Meteorológica de Japón (JMA). El organismo indicó que el epicentro estuvo frente a la costa de Iwate, a unos 50 kilómetros de profundidad, y que no se emitió alerta de tsunami.

En paralelo, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) reportó un sismo de magnitud 7,1, con epicentro a 21 kilómetros de Montalbán, estado venezolano de Carabobo. Medios locales indicaron que el evento dejó varios heridos en distintas zonas del país. Daños estructurales graves en Caracas y otras ciudades han sido documentados en decenas de videos que circulan en plataformas digitales.