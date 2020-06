Instagram verifica que Xiomara Blandino es la más bella

View this post on Instagram

Pidan, y se les dará; busquen, y encontrarán; llamen, y se les abrirá. Porque todo el que pide,recibe;el que busca, encuentra; y al que llama, se le abre. Mateo 7.7-8 Sin Fe es imposible agradar a Dios, debemos sentirnos con la libertad de pedirle al padre los deseos se nuestro corazón, siempre hay recompensa para quienes lo buscan 🙏🏼