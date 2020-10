Incendio deja cuantiosas pérdidas materiales en una vivienda del barrio La Luz, Managua

La noche de este jueves, un voraz incendio arrasó con varios enceres y muebles de una propiedad en que imparten cursos libre y fabrican, se ubicada del Banco Produzcamos, dos cuadras al sur en el barrio La Luz de Managua.

El origen del incendio aún se desconoce, sin embargo vecinos del lugar aseguraron a Tu Nueva Radio Ya, haber escuchado más de una explosión y de repente las llamas que salían del inmueble que alquila doña María Elena Matute Pérez, de 48 años.

“Yo desde que salí de la propiedad deje todo en orden, todo lo eléctrico desconectado, por lo que no me explico que pudo haber pasado…me sorprendí cuando me llamaron para darle la noticia”, dijo doña María Elena, quien tiene 8 años de alquilarle el inmueble a una señora que vive en el extranjero.

Por su parte, doña Patricia López García, de 45 años, dijo que al escuchar la explosión y ver salir las llamas de la propiedad, puso a salvo sus cosas gracias al apoyo de los vecinos. Ella vive junto a dos niñas en el hogar, gracias a Dios todas se pusieron a salvo.

Miembros de los Bomberos Unificados al recibir la llamada de emergencia desplazaron al lugar cuatro unidades y más de 10 fuerzas para combatir el incendio.

En tanto, los bomberos trabajaban, oficiales de la Policía se encargaron de brindar seguridad a la población y evitar el pillaje.