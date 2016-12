Los últimos retoques de la fiesta de Rubí

¿De que tiene cara? De gusto? O de que ? A photo posted by maca_online (@maca_online) on Dec 26, 2016 at 8:48am PST

La fiesta más popular es hoy, todo está listo para celebrar los XV años de Rubí y se esperan al menos unas dos mil personas.

Los familiares preparaban ayer los últimos detalles acompañados de elementos de Protección Civil de San Luis Potosí para garantizar el orden y la seguridad de los asistentes, la fiesta será en un predio de la comunidad La Joya.

Los XV años de Rubí se hicieron virales a principios de diciembre luego de que ella, junto con sus padres, a través de un video invitaran a la fiesta, aunque se dirigían a los habitantes de La Joya, la familia no especificó y el clip fue subido a Facebook dándose todo mundo por invitado.

Según reporta el portal keyirapuato.mx el secretario general del Ayuntamiento de Villa de Guadalupe, San Luis Potosí, Jorge Antonio Belmares Hernández, señaló que se encuentra todo listo para recibir a las miles de personas que se espera asistan a la celebración.

Explicó que la Policía Federal será la encargada de custodiar los cuatro retenes que estarán presentes en torno a las comunidades de La Joya y Laguna Seca, en donde se llevarán a cabo la misa, el banquete y el baile.

Por su parte, el baile y la “chiva” se realizarán en la localidad de Laguna Seca, en el municipio vecino de Charcas, en un espacio de 25 hectáreas que ha sido habilitado para el evento, en donde participarán diversas agrupaciones musicales, entre las que se encuentra la Banda Jerez, quienes han confirmado su asistencia.

En los hoteles de la zona ya no hay cupo. “Ya no tenemos cupo, lo veía en redes y no me creía que fuera cierto la cantidad de gente que pensaba venir. Incluso grupos de personas preguntaron si pueden instalarse afuera del hotel en casas de campaña”, expresó uno de los hoteleros.

Se está a la expectativa de qué famosos que ofrecieron ir llegarán, se prevé la presencia de al menos un artista importante que ya habría hecho una reservación de hotel, informan.