Un hombre saltó a un estanque y luchó contra un caimán para salvar a su perro

Mike McCoy, de 62 años, asegura haber estado guiado por el instinto paternal y afortunadamente pudo salvar a su perro

Un hombre y su perro se están recuperando después de un enfrentamiento con un caimán que casi acaba con la vida del canino.

El ataque ocurrió el pasado martes por la mañana cuando Mike McCoy estaba paseando a su perro junto con un amigo en el condado de Holiday en la Florida (Estados Unidos). De la nada, un caimán salió de un estanque y agarró a su perro de ocho meses, un labrador color chocolate de 8 meses llamado Jake.

Según McCoy el grito “de muerte” que hizo su mascota lo alertó del ataque, y sin pensarlo mucho su instinto lo llevó al estanque donde estaba el caimán para salvar a su perro.

McCoy dijo que sabía que tenía que actuar rápido una vez que se dio cuenta de que el cocodrilo tenía a su perro. Todo el calvario, dijo, duró solo unos minutos.

“Así que le metí el pulgar por el ojo … lo levanté para que no pudiera llegar a ninguna parte y finalmente soltó a mi perro”, explicó a medios locales. “Y antes de irse nadando, me pellizca con un mordisco en la mano. Y eso fue todo.”

El hombre de 62 años dijo que ni siquiera lo pensó dos veces antes de ir tras el caimán.

“Sin pensarlo dos veces. No puedes. No tienes tiempo “, dijo. “Es un instinto de los padres. Pero me alegro de tenerlo porque no lo tendría “.

Los funcionarios de la Comisión de Conservación de Vida Silvestre y Pesca de Florida confirmaron que fueron contactados por la Oficina del Sheriff del Condado de Pasco alrededor de las 8:30 am del 11 de mayo con respecto a un incidente de mordedura de caimán. Dijeron que coordinarían con un cazador de “cocodrilos molestos” contratado.

Este jueves el cazador atrapó al animal, según informaron medios locales.

McCoy se declaró contento de que hayan atrapado al caimán por lo cerca que estaba de una escuela.

“Creo que nos pusieron allí por una razón”, dijo. “Entonces tal vez Dios me quería allí con él, ¿problema resuelto?”

McCoy está feliz de que él y su perro estén bien.

“Podríamos haber salido muchísimo peor. Quiero decir, no tengo ningún daño en el tendón [o] huesos rotos “, dijo. “No tiene huesos rotos ni perforaciones en los órganos vitales”.