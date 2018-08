Hombre pierde el control de su carro y queda a centímetros de caer en guindo de la Cuesta El Plomo

A punto de precipitarse al vacio quedó Yelsin Sobalbarro, de unos 35 años de edad, al fallarle los frenos de su vehículo marca Hyundai, cuando se desplazaba por el sector de La Cuesta El Plomo en la ciudad de Managua.

“Iba para mi casa y de repente el motor del carro se murió, los frenos me fallaron y para no ir a chocar con nadie trate de orillarme y si no ha sido por las ramas de ese árbol, hubiera caído al fondo de ese guindo”, dijo Sobalbarro, quien al parecer andaba bolo.

En otra información…Inconsciente por varios minutos quedó el peatón identificado hasta el momento como Rolando, después de ser impactado por la motocicleta Pulsar, placas M 155-157 conducida por José Isaías Silva, cuando se desplazaba de los semáforos del Zumen, 10 varas abajo.

El lesionado fue atendido por paramédicos de Cruz Roja y trasladado a un centro asistencial, mientras la policía de tránsito investiga el caso.